50 artistes attendus au spectacle-bénéfice pour Petite-Vallée

Ils sont plus de 50 artistes québécois à se réunir ce dimanche soir au Centre Vidéotron pour participer au spectacle-bénéfice afin de rebâtir le mythique Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée qui a été la proie des flammes le 15 août dernier.

«Cette soirée amène un grand baume et un grand élan d'amour! Pour partir une campagne de financement, c'est extraordinaire! Ça donne un vent dans le dos et il souffle du bon bord», souligne Alan Côté, le directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée.

Tous les profits des billets vendus, au coût de 50 $, seront remis au Festival en Chanson de Petite-Vallée. Ils seront des milliers à remplir le Centre Vidéotron, qui a été offert gratuitement par Québecor.

«On va y arriver! On le voit ce soir! Il y a quand même plus de 5000 personnes qui viennent d'un peu partout à travers le Québec», souligne la présidente de la campagne de financement, Claudine Roy.

«Quand on a vu que ça brûlait, il était naturel d'aider Alan et d'aider le Festival en Chanson! Comme partenaire, il faut être là quand ça va bien, mais également quand il y a des coups durs», lance le chef de l'exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québécor, Martin Tremblay.

Une histoire de famille

Petite-Vallée est une histoire de famille pour presque la totalité des artistes québécois. Un lieu qui a servi de tremplin pour plusieurs.

«Petite-Vallée, pour moi, c'est le baril de potion magique, puis moi je suis Obélix ``petit``! Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit, vraiment totalement», indique l'auteur-compositeur-interprète, Louis-Jean Cormier.

«On va vivre comme les anciennes familles quand la maison brûlait et que tous les voisins et famille éloignée se rassemblaient puis venaient rebâtir la maison! Ce soir, c'est ça qui se passe», lance l'auteur-compositeur-interprète, Patrice Michaud.

Des spectacles-bénéfices seront organisés aux quatre coins du Québec. Plus d'une dizaine verront le jour en France et en Belgique.

L'objectif de la campagne est d'amasser 1 million $ sur un projet de reconstruction évalué à 5 millions $. Dès mardi, la direction du Théâtre de la Vieille Forge rencontrera les différents paliers de gouvernement pour connaitre leur implication financière.