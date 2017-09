92 personnes coincées dans un «camp de réfugiés» aux Turks-et-Caicos

Ginette Lanoue de même que 92 autres clients sont coincés au Club Med des îles Turks-et-Caicos, endroit qu’elle a qualifié de «camp de réfugiés». Pourtant, un avion d’Air Canada apportant de l’aide humanitaire est reparti vide des Caraïbes dimanche matin.

Après plusieurs jours d’attente, on a annoncé à Ginette Lanoue et aux 92 autres clients prisonniers du Club Med depuis le passage de l’ouragan Irma qu’un avion pourrait les ramener à la maison.

Ils ont tous été transportés à l’aéroport local où on les a fait attendre pas moins de trois heures sous un soleil de plomb et une température avoisinant les 40-45oC.

C’était avant qu’on leur annonce que l’avion de 300 places d’Air Canada, qui tansportait de l’aide humanitaire, repartirait sans eux...et vide.

On leur a dit que le gouvernement de Turks-et-Caicos n’autorisait aucun départ des îles, et ce, pour des raisons de sécurité.

«Ça n’a aucun sens. C’est épouvantable [...] Je ne repars pas avant samedi», a expliqué la Québécoise, excédée, sur les ondes de TVA Nouvelles.

Avec les 92 autres personnes, elle a donc été renvoyée au Club Med. Les clients du site de villégiature y sont depuis vendredi sans eau ni électricité.

«Ça ressemble à un camp de réfugiés ici», avoue Ginette Lanoue.

Comble de malheur, au moment de quitter pour prendre le vol d’Air Canada, certains clients ont fait dons de leurs vêtements, médicaments et cosmétiques afin de donner un petit coup de main à la population locale et l’aider à faire face à la catastrophe.

«Les gens n’ont plus d’argent, plus de vêtements. Ils sont revenus au Club et ils n’ont plus rien», explique celle qui est chef d’entreprise au Québec.

«C’est ridicule, on est pris ici, c’est comme si on avait été oubliés.»