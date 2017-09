Inquiète, mais tout de même sereine, Diane Forget affrontera dans les prochaines heures Irma, son premier ouragan.

«C’est la première fois qu’on va vivre un ouragan, avec la maison où on est on se sent quand même en sécurité, c’est une propriété qui a été construite en 2006 avec les normes de construction pour résister aux ouragans (...) mais l’inconnu de la température nous inquiète quand même», explique-t-elle.

Retraitée de la région de Gatineau, elle et son mari ont rejoint Fort Myers, sur la côte ouest de la Floride, afin de sécuriser leur résidence il y a quelques jours.

«On avait déjà l’équipement pour protéger la maison donc on savait qu’on n’avait pas à se battre dans les magasins pour essayer de trouver l’équipement protecteur. On a de la nourriture pour plus d’une semaine si jamais on est pris pas d’électricité ou si c’est impossible de sortir».

Le couple ne regrette pas d’être venu et d’avoir pris la décision de rester au lieu de revenir au Québec.

«Les routes sont très achalandées, on avait peur d’être sur les routes (...) on ne voulait pas être pris à l’extérieur».

-Avec Agence QMI