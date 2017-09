Chrono: un nouveau joueur dans la planification de déplacements

La nouvelle application Chrono, un planificateur de déplacements en commun regroupant tous les transports du Grand Montréal, a déjà été téléchargée près de 6000 fois en deux semaines.

Chrono permet de visualiser les horaires de tous les transports en commun du territoire métropolitain (métro, autobus et train de banlieue). Elle permet également de recevoir des alertes sur les états du service de lignes favorites et intègre un planificateur de déplacement. Si les horaires peuvent être consultés sans accès à un réseau, le calculateur de parcours nécessite une connexion internet.

En testant Chrono, le «24 Heures» s’est vu proposer des trajets réalistes pour différents déplacements à l’intérieur de l’île de Montréal ainsi que dans les villes en périphérie de la métropole. Par exemple, l’application suggère à un résident de Sainte-Thérèse, se rendant au centre-ville de Montréal un matin de semaine, de prendre l’autobus 52 du RTM Laurentides jusqu’à la gare de la ville. De là, on lui conseille de prendre le train jusqu’à la gare Concorde à Laval pour emprunter la ligne orange du métro pour se diriger au centre-ville.

Chrono a été développée par le Réseau de transport métropolitain (RTM) et s’apparente à l’ancienne application AMT Chrono. « Chrono est une version plus complète de l’application Chronos que l’AMT avait développée pour suivre les trains de banlieue », souligne Caroline Julien Fortin, porte-parole du RTM.

En plus d’inclure le transport en commun complémentaire aux trains de banlieue, l’application Chrono serait plus conviviale et efficace que l’ancienne application. Sur le web, les utilisateurs, généralement satisfaits, soulignent la rapidité de la plateforme ainsi que la complémentarité avec tous les transports en commun.

Accueil généralement positif

Sur les plateformes de téléchargements, les commentaires affluent depuis la mise en ligne de Chrono. Même que l’application s’est vu attribuer une note moyenne de trois à quatre étoiles par les usagers.

Si plusieurs sont satisfaits de ce nouvel outil, certains lui reprochent de ne pas offrir d’alternatives en transport actif ou personnel, comme BIXI et l’autopartage. C’est d’ailleurs le cas de Transit, qui offre des parcours incluant BIXI, Car2go, Communauto et même Uber.

En plus d’être un planificateur, Chrono suggère des tarifs à l’utilisateur. Les coûts de titres mensuels, de carnets ainsi que le prix des billets aller simple sont recensés. Pour le résident de Sainte-Thérèse qui se rendrait à Montréal, le coût unitaire pour son trajet serait 14,75 $.