Fausse alerte à la bombe à l’aéroport de Québec

Quelques vols vers Toronto et Montréal ont été retardés dimanche après-midi, en raison de la découverte d’un colis suspect qui a paralysé l’aéroport de Québec pendant un peu plus d’une heure.

Selon le directeur des communications de l’aéroport, «moins d’une dizaine» de vols ont été retardés en raison de l’incident. «Rien n’a bougé pendant une heure. On ne pouvait pas recevoir d’avions ni procéder à des embarquements», a indiqué Mathieu Claise. Aucune annulation de vol n’a toutefois été effectuée. «La plupart des vols étaient en direction de Toronto et de Montréal et quelques-uns des États-Unis» a ajouté le porte-parole.

C’est un agent de sécurité de l’aéroport qui a découvert le colis jugé suspect dans la «zone stérile» de l’aérogare, soit après les points de fouille, vers 11h15.

«Vers 12h30, nous avons pris la décision d’évacuer la zone stérile. Ainsi, les passagers, assistés des policiers, ont été redirigés vers la zone d’embarquement au premier étage», a expliqué M. Claise. Des techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux et ont conclu que le colis n’était pas dangereux, a mentionné M. Claise.

Il n’a pas été possible de savoir comment et sous quelle forme se présentait le colis suspect. Une enquête a été ouverte.