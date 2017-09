Geneviève Guilbault veut aider les familles et diminuer le trafic

Si elle est élue, la nouvelle candidate caquiste dans Louis-Hébert Geneviève Guilbault promet d’aider financièrement les familles, résoudre les problèmes de trafic dans l’ouest de la ville et rencontrer les dirigeants d’Anacolor dès la première semaine de sa campagne.

Présentée officiellement dimanche par le chef de la Coalition Avenir Québec François Legault, l’ancienne porte-parole du Bureau du coroner a d’abord mentionné vouloir faire de «l’intégrité» et la «transparence», les «valeurs centrales» de son engagement politique précipité.

«Des fois dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent et qu’il faut saisir. C’est comme ça qu’on arrive à faire de grandes choses et moi, je veux faire de grandes choses pour et avec les gens de Louis-Hébert», a-t-elle indiqué.

Aider les familles

Parmi ses priorités, Mme Guilbault veut aider les familles de la classe moyenne actuellement «étouffée par le gouvernement libéral».

«Nous avons eu une hausse de taxes municipales très importante dans les dernières années, à Saint-Augustin entre autres», a-t-elle souligné, précisant que les récentes hausses des tarifs de garde et d’Hydro-Québec nuisaient aux familles.

La congestion routière pour les résidents de l’ouest de la ville est aussi au cœur de sa campagne. «Cap-Rouge est enclavée littéralement. À part la côte de Cap-Rouge et la 40, il n’y a pas moyen de sortir de la ville pour aller travailler. À Saint-Augustin, la même chose, l’autoroute 40 est devenue infernale», a indiqué Mme Guilbault, ajoutant que des «propositions précises» seraient faites dans les prochains jours, pour améliorer la situation.

La situation familiale, un atout

Enceinte de 24 semaines, la femme de 34 ans a admis avoir hésité avant d’accepter ce présent mandat.

«Je me suis dit que le fait de concilier le travail et la famille, c’est le lot de la grande majorité de mes concitoyens et je pense sincèrement qu’en 2017, tout est possible. La situation familiale doit être vue comme un atout et non comme une entrave à la volonté de s’investir pour tenter d’améliorer la société», a mentionné celle qui dit représenter un «renouveau politique».

Mme Guilbault, qui devait se présenter dans Charlesbourg aux élections générales de 2018, a récemment été envoyée dans Louis-Hébert, où elle demeure depuis 12 ans, après le retrait de Normand Sauvageau dans la foulée d’allégations de harcèlement au travail.