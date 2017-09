Guide de la rentrée 2017

La rentrée scolaire est arrivée et de nombreux étudiants et étudiantes font leur début à l’université. Voici un guide de la rentrée pour vous aider à trouver où étudier, manger et sortir en cette nouvelle année scolaire.

Université Concordia

Agence QMI

Étudier

Serre de l’université

Un espace vert géré par et pour les étudiants désirant étudier entourés de végétation.

13e étage au 1455, boulevard de Maisonneuve Ouest

Kaféin café-bar

Un café sur deux étages offrant beaucoup d’espace à deux pas du métro Guy-Concordia.

1429, rue Bishop

Sortir

Brutopia

Une intéressante micro-brasserie offrant une alternative aux nombreux pubs irlandais du coin.

1219, rue Crescent

Moose Bawr

Un bar bon marché et festif très apprécié des étudiants.

1817, rue Sainte-Catherine Ouest

Manger

The Hive Café

La meilleure offre qualité/prix aux deux campus de l’université Concordia.

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest et 7141, rue Sherbrooke Ouest

La Panthère verte

Une option végétarienne privilégiant des produits biologiques et locaux.

2153, rue Mackay

Université McGill

Agence QMI

Étudier

Café Myriade

Un secret bien caché situé tout près du square Dorchester.

1000, rue Sainte-Catherine Ouest

Café Humble Lion

Un petit établissement bien accueillant vendant de très bonnes viennoiseries et d'excellents cafés au lait.

904, rue Sherbrooke Ouest

Sortir

Cinéma du Parc

Un des derniers bastions des Montréalais amoureux du septième art.

3575, avenue du Parc

Carlos & Pepe’s Taqueria

Restaurant mexicain connu pour ses 5 à 7 arrosés.

1420, rue Peel

Manger

Dunn’s Famous

Un des plus vieux « deli » de la métropole célèbre pour sa traditionnelle viande fumée.

1249, rue Metcalfe

Lola Rosa Café

Restaurant végétarien légèrement dispendieux, mais présentant un menu très varié.

545, rue Milton

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Étudier

Archives nationales du Québec

Une magnifique et peu connue alternative à la

Bibliothèque Nationale.

535, avenue Viger Est

Saint-Henri micro-torréfacteur

Un espace calme et accueillant servant l’un des meilleurs cafés du coin.

301, rue Émery

Sortir

Randolph

Un pub ludique comptant plus de 1500 jeux de société à essayer.

2041, rue Saint-Denis

L’Escalier

Un endroit chaleureux capturant parfaitement l’esprit de l’UQAM.

552, rue Sainte-Catherine Est

Manger

Vua Banh Mi

L’endroit idéal pour un sandwich savoureux et vraiment pas cher.

1579, rue Saint-Denis

Cachitos

Un petit joyau vénézuélien offrant une délicieuse spécialité latine qui remplit à peu de coûts.

3, rue Sainte-Catherine Ouest

Université de Montréal (UdeM)

JOEL LEMAY/24H MONTREAL/AGENCE QMI

Étudier

Brulerie Urbaine

Un grand endroit très dynamique bien aménagé pour y étudier.

5252, chemin de la Côte-des-Neiges

Caravane Café

Un bon café étudiant comptant des espaces de travail à louer pour les travaux d’équipe.

3506, avenue Lacombe

Sortir

McCarold

Un classique pub irlandais prisé par quiconque veut passer un bon moment autour d’une pinte.

5400, chemin de la Côte-des-Neiges

La Retenue

Un endroit curieux et bien différent des autres bars du quartier.

5615A, chemin de la Côte-des-Neiges

Manger

Restaurant Kalimera

Un bon restaurant grec offrant une excellente table d’hôte à l’heure du midi.

5188, avenue Gatineau

La Pâte d’Or pizzéria

Une nouvelle pizzéria du coin avec une bonne variété de pizzas à des prix raisonnables.

5159, chemin de la Côte-des-Neiges