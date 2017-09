Il agresse sexuellement sa belle-mère de 94 ans

Piégé par sa femme et sa fille, un homme de 64 ans vient d’être cité à procès pour avoir agressé sexuellement sa belle-mère de 94 ans, qui souffre de la maladie d’Alzheimer.

Bien qu’elle aboutisse aujourd’hui seulement devant le tribunal, cette sordide histoire remonte à l’automne 2012. À l’époque, la fille de l’accusé s’était étonnée que ce dernier ferme la porte du logis de la nonagénaire après y être furtivement entré.

«Je l’ai suivi, j’ai ouvert lentement [la porte] et [j’ai] vu mon père en train de tripoter les seins de ma grand-mère, et il se faisait aller le bassin», a-t-elle dit lors de son témoignage en cour.

Perturbée par ce qu’elle avait observé, elle a précisé avoir relaté la scène à sa mère quelques heures plus tard.

Même si elle avait remarqué que son mari s’était curieusement mis à tutoyer sa mère et à la visiter très fréquemment, l’épouse de l’accusé avait tout autant de peine à réaliser ce qui s’était produit.

Les deux femmes ont alors convenu d’installer une caméra dans le logement de la nonagénaire pour en avoir le cœur net.

Dans une boîte de mouchoirs

L’appareil a été caché dans une boîte de mouchoirs préalablement percée à la hauteur de la lentille. Le présumé agresseur n’y aurait vu que du feu et aurait récidivé.

Sur la vidéo présentée en cour, on voit l’homme de dos et penché vers sa belle-mère. Les images sont de piètre qualité et il est impossible d’entendre autre chose que le téléviseur.

Munie de cet élément de preuve, l’épouse de l’accusé a néanmoins décidé de le confronter aussitôt.

Elle a voulu lui montrer la vidéo, a-t-elle relaté à la cour, mais son mari a refusé de la visionner.

Peur et culpabilité

Pendant qu’il était dans la douche, elle a mis dans un sac les effets personnels de l’homme avec qui elle était mariée depuis 44 ans sans qu’il se soit montré affectueux, et l’a ensuite carrément expulsé de la maison.

«Je n’ai plus jamais eu de relation avec mon père», a indiqué la fille de l’accusé.

Partagée entre la peur et la culpabilité, c’est elle qui a décidé de porter plainte en 2016.

Aujourd’hui âgée de 99 ans, la victime vit maintenant dans une résidence pour personnes âgées et ne reconnaît plus personne.

L’homme qui habite dans les Basses-Laurentides subira son procès le 22 février au palais de justice de Saint-Jérôme. Une ordonnance de la cour nous empêche de divulguer son nom afin de préserver l’identité de sa victime.

- Avec la collaboration de Christian Plouffe