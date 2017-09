Images ahurissantes de deux chasseurs de tempête

Deux chasseurs de tempête américains ont affronté les intenses conditions météorologiques causées par l'ouragan Irma et ont filmé des images impressionnantes.

Dans une des vidéos partagées par les «storm riders» Simon Brewer et Juston Drake, on peut voir ce dernier qui parvient difficilement à rester debout pour mesure la force des vents.

Sur les images, on peut le voir avec ses lunettes et son masque qui combat les vents. Il peine à avancer et recule à plusieurs reprises lorsqu'il est frappé par les intenses bourrasques.

À un moment, il tombe et perd son masque. Malgré tout, il persiste et se remet sur ses pieds et continue son travail.