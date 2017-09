Après avoir fait 25 morts et des dégâts considérables dans les Caraïbes, l’ouragan a frappé de plein fouet l’archipel des Keys avec des vents destructeurs de 215 km/h.

À Miami et Tampa où l'ouragan devrait toucher terre plus tard, les rafales et les précipitations ont déjà commencé à faire des dégâts.

AFP

