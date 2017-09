Le NPD tient son dernier débat à Vancouver

Charlie Angus, Niki Ashton, Guy Caron et Jagmeet Singh se retrouveront dimanche après-midi à Vancouver, pour participer au huitième et dernier débat de la course au leadership du Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD).

Guy Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouataet porte-parole en finances pour le NPD, est le seul Québécois candidat à la succession de Thomas Mulcair.

La course à la direction oppose également les Ontariens Charlie Angus et Jagmeet Singh qui s’est lancé dans la course à la direction le 15 mai, ainsi que la Manitobaine Niki Ashton, porte-parole du NPD en matière d'emploi et de développement de la main-d’œuvre, qui de son côté participera à ce dernier débat à distance via vidéoconférence.

Les candidats se rendront à Hamilton le 17 septembre, pour faire valoir leurs arguments une dernière fois avant l’ouverture du vote le lendemain.

Les résultats du premier tour seront annoncés au Westin Harbour Castle à Toronto, le 1e octobre. Si aucun candidat n’obtient la majorité des votes, les résultats des deuxième et troisième tours auront lieu respectivement à Montréal, le 8 octobre, et à Ottawa, le 15 octobre.