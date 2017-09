Mel B se sent abandonnée par les autres Spice Girls

Mel B serait submergée de stress entre les procédures de divorce d’avec son époux Stephen Belafonte, la bataille pour la garde de leur enfant, suite à leur séparation cette année, ainsi qu'une affaire de diffamation portée contre elle par son ancienne nounou Lorraine Gilles. Et en ces temps difficiles, elle aurait reçu très peu de soutien de la part de ses anciennes amies.

«Mel était particulièrement agacée qu'Emma passe tout son été à Los Angeles (où Mel vit) et a toujours réussi à éviter de la retrouver, a déclaré une source au magazine Heat.

Elle s'attend à ça de la part de Victoria (Beckham) mais pas des autres filles. Elle pensait qu'elle aurait eu plus de soutien de Geri et de Mel C, mais parfois, elle a l'impression qu’elles l’ont laissée tomber au moment où elle avait le plus besoin d’elles.»

Emma Bunton, l’ancienne Baby Spice, était à Los Angeles pour filmer l'émission Boy Band mais n'a pas réussi à trouver le temps de revoir sa vieille amie.

L’année dernière, Mel B, Emma Bunton et Geri Halliwell ont commencé à parler de reformer un mini-groupe, qui s’appelerait GEM. Cependant, la grossesse surprise de Ginger Spice a fait dérailler ce projet, et Emma Bunton a récemment admis qu'il est peu probable que cela se produise.

Cependant, les amis de Mel B lui reprochent de refuser d’entendre les conseils de ses proches.

«Ses amis lui ont dit à maintes reprises que Stephen n’apportait rien de bon, mais elle ne semblait pas écouter, a ajouté la source. Quand Mel se sent attaquée, elle a tendance à remballer tout le monde, y compris sa famille, mais elle se plaint quand les gens n'essaient pas d'intervenir.»

Cependant, ce n'est pas tout noir pour Scary Spice ; elle a reçu le soutien d'une source inattendue : son ex Eddie Murphy, le père de leur fille Angel, 10 ans, a soutenu la star ces derniers mois: «Mel n'a jamais pensé qu'il reviendrait vers elle, mais son implication a été un véritable boost», a commenté la source.