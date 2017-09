Nos envoyés spéciaux en Floride affrontent Irma

Alors qu'Irma s'apprête à toucher la Floride, nos envoyés spéciaux Jean-François Guérin et Raymond Filion sont sur place pour braver l'ouragan et faire le point sur la situation.

Jean-François Guérin et son caméraman se sont promenés en véhicule utilitaire sport dans les rues désertes de Miami. Sur place, aucun signe de vie.

La pluie et les vents qui s'abattent sur la ville ont fait tomber de nombreuses branches de palmier dans les rues qui commencent déjà à être inondées.

Avec les précipitations qui ne sont pas sur le point de s'arrêter, le réseau d'égouts ne sera pas en mesure d'évacuer toute l'eau. De plus en plus de rues vont être inondées et on s'attend à ce que des rivières débordent.

Du côté de Fort Lauderdale, les vents se sont également levés, la pluie s'intensifie. Il y a parfois des problèmes d'alimentation en électricité, mais également des difficultés au niveau des communications. Raymond Filion avance que des tours pourraient avoir été affectées par les grands vents.