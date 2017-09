Plus de 20 000 intervenants en prévention du suicide au Québec

Dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide, dimanche, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) tient à rappeler l’importance d’agir auprès des personnes en situation de détresse.

Le thème de cette Journée mondiale, «Prenez une minute, changez une vie», rappelle qu'en prévention du suicide, la notion de temps est vitale. Au Québec, plusieurs activités seront organisées tout au long de la journée pour sensibiliser les Québécois.

Dans une capsule vidéo lancée pour l’occasion, l’AQPS souligne la nécessité d’agir en prévention et présente différentes manières de s’engager.

Chaque jour, au Québec, trois personnes s’enlèvent la vie, portant le bilan, très lourd, à 1100 hommes et femmes qui se suicident chaque année aux quatre coins de la province.

Pour renverser cette tendance qui prévaut depuis plusieurs années, l’AQPS souhaite que le plus de Québécois possible deviennent des «sentinelles actives» pour prévenir l’irréparable.

Depuis 2010, ce sont plus de 20 000 intervenants qui ont été formés en prévention du suicide. «Bien que le taux de suicide ait diminué au Québec depuis les dernières années, il est primordial de poursuivre les efforts afin de sensibiliser la population et d'outiller efficacement les intervenants qui contribuent à prévenir les suicides», a indiqué la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie Charlebois.

Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, et le ministre des Anciens Combattants, Seamus O’Regan, ont également tenu à souligner cette Journée de prévention: «La perte d’un militaire ou d’un vétéran est une tragédie qui a des répercussions terribles sur les proches du disparu, sur sa communauté et sur ses frères et sœurs d’armes. Du soutien et des services en matière de prévention du suicide sont offerts au sein des Forces armées canadiennes et d’Anciens Combattants Canada. N’hésitez jamais à demander de l’aide.»

Des conseils

Selon l’AQPS, il faut rappeler à nos proches qu’ils peuvent compter sur nous, être attentif aux signes de détresse et ne pas hésiter à poser directement la question, à savoir si la personne devant nous songe au suicide. On peut aussi faire appel à des ressources spécialisées pour nous épauler dans notre intervention auprès d’un proche.

La ligne de prévention du suicide est le 1 866-APPELLE. Elle est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept.