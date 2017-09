Confinés à leur chambre à Walt Disney

En vacances à Walt Disney, une famille de Québec a été confinée à sa chambre d’hôtel pendant plus de 12 heures le temps du passage de l’ouragan Irma, qui force encore l’arrêt complet de toutes les attractions, lundi.

Planifié depuis un an, le voyage à Orlando de la famille d’Émilie Proteau a été chamboulé par le passage de l’ouragan dimanche. «Hier [dimanche] à partir de 19 h, on ne pouvait plus sortir de la zone de l’hôtel et à partir de 22 h, on devait tous être dans nos chambres», a mentionné Mme Proteau, précisant que plusieurs arbres sont tombés sur le site. «Nous avons été chanceux, je n’ai pas vu de bris majeurs», a mentionné la mère de famille, en vacances avec son conjoint et leur fillette de quatre ans.

Fermé depuis samedi

Complètement fermé depuis samedi soir, le site était encore inaccessible lundi après-midi, le temps que des employés sécurisent les attractions. Pour le moment, Mme Proteau n’a reçu aucun détail quant à un éventuel remboursement pour ses journées perdues, en raison d’Irma. «Je dois contacter mon agence de voyages», a-t-elle mentionné.

Lampe de poche et boîtes à lunch

Néanmoins, la famille Proteau estime avoir été prise en charge par l’administration du site, alors qu’ils ont reçu un dépliant leur expliquant les règles de sécurité en plus d’une lampe de poche en cas de panne de courant. Celle-ci n’a toutefois pas été nécessaire puisque leur hôtel n’a pas été privé de courant. Des boîtes à lunch ont aussi été distribuées aux familles confinées à leur chambre, moyennant quelques dollars.

Pour divertir les enfants, des personnages de Disney se promenaient dans les différents lobbys d’hôtels, alors que des films de Disney étaient diffusés gratuitement dans les chambres.

Arrivée le 5 septembre, la famille doit quitter Walt Disney le 15 septembre prochain. «On savait qu’Irma s’en venait, mais on ne savait pas la force ni la trajectoire à ce moment-là», a indiqué Mme Proteau, qui ne regrette pas son voyage, malgré tout.