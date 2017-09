Cuba commence à se relever

Raül Tapanes, un Cubain vivant près de Varadero, assure que Cuba s’est relevé après le passage d’ouragans et de tempêtes tropicales par le passé et que ce pays des Caraïbes saura le faire à nouveau après les dégâts causés par Irma.

«Le paysage est plutôt triste. Beaucoup de murs et des arbres sont au sol», a raconté M. Tapanes en entrevue téléphonique à TVA Nouvelles.

M. Tapanes a indiqué que les hôtels de Varadero les plus près de la mer et en basse altitude ont subi beaucoup de dégâts en raison d’inondations et de la puissance des vents. Il assure néanmoins que les autorités sauront reconstruire rapidement ce lieu touristique réputé.

L'ouragan a abordé Cuba dans la nuit de vendredi à samedi avec des rafales de 260 km/h, selon le Centre national des ouragans américain (NHC). Il a «gravement affecté» les provinces de Camagüey et de Ciego de Avila, selon les autorités.

Les premiers bilans font état de dégâts matériels très importants, aucun décès n'a été recensé officiellement.

Des pluies diluviennes se sont abattues sur Cuba plusieurs heures avant l'arrivée d'Irma. Un million de personnes avaient été évacuées par précaution et l'électricité avait été préventivement coupée, selon les autorités.