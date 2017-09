Des indemnisations pour certains voyageurs

Il reste encore plusieurs choses à régler après le passage de l’ouragan Irma. Par exemple, à quoi peuvent maintenant s’attendre les Québécois qui possèdent un billet d’avion pour se rendre dans les zones sinistrées ?

Les informations sont parfois contradictoires, mais certains d’entre eux pourraient obtenir un remboursement ou se faire diriger ailleurs, dans un secteur épargné.

C’est le cas notamment de ceux qui devaient partir dans les prochains jours pour Cayo Coco, à Cuba, où les dégâts sont considérables.

«Selon les informations qu’on a en ce moment, les gens qui devaient partir cette semaine vers Cayo Coco doivent se choisir une autre destination ou être remboursés. Ça, c’est pour cette semaine. La semaine prochaine, ça sera à suivre», explique le directeur de l’agence Voyages Constellation, Patrick Giguère.

L’homme n’a pas souhaité s’avancer sur les cas particuliers, notamment sur la création d’un fonds d’indemnisation, préférant référer les clients vers l’Office de la protection du consommateur. «Mais pour le moment, tous les clients qui ont fait affaire avec une agence de voyages sont soit remboursés, soit orientés vers d’autres destinations», a expliqué M. Giguère.

Immobilier en Floride

À quel point les propriétaires immobiliers en Floride sont-ils couverts par les assurances? Règle générale, «l’ouragan comme tel» n’est pas considéré comme un «act of God». Mais les propriétaires peuvent se procurer des protections à la pièce. Par exemple, «la protection que les assureurs acceptent d’offrir, c’est pour les dommages par le vent. Dans ce cas, on va être obligés de se conformer à toutes les nouvelles normes concernant la fenestration, la toiture et la résistance à une certaine force du vent», a précisé le courtier en assurances Louis Cyr.

Éventuellement, les propriétaires peuvent également se munir de protections contre les ravages par l’eau.

Le cas des maisons mobiles est complexe. Dans certains cas, elles vont nécessiter une assurance automobile. Mais souvent, «en assurance habitation, les maisons mobiles ne sont pas conformes aux normes». Il existe toutefois autant de protections différentes que de cas de figure.