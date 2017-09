Desjardins demeure stable au palmarès des banques les plus sûres

Contrairement à d’autres banques canadiennes, Desjardins a conservé sa position au palmarès des 50 banques les plus sûres au monde dressé par le magazine «Global Finances».

Tout comme en 2016, Desjardins pointe au 34e rang du classement et au troisième rang au Canada.

Au contraire, la Banque TD a accusé une importante chute, passant de la 10e à la 19e position. La Banque Royale, pour sa part, a glissé du 20e rang au 23e rang, tandis que la Banque Scotia est passée de la 38e à la 48e position.

La Banque BMO, de son côté, a évité de justesse le couperet en se taillant une place au 50e rang, contre le 40e en 2016. Quant à la Banque CIBC, elle a été évincée du classement, où elle pointait auparavant en 43e place.

Avec la chute de la Banque TD, les banques européennes occupent désormais les 10 premières places du classement. Du nombre, cinq sont des banques allemandes.

En Amérique du Nord, les banques canadiennes parviennent à faire belle figure face à leurs homologues américaines. Les banques TD et RBC occupent les deux premières positions, tandis que Desjardins se trouve au pied du podium, tout juste derrière Agribank.

Le magazine note une tendance à l’amélioration chez les banques. «Des pays de partout dans le monde, ces dernières années, ont resserré les lois dans le but d’éviter une autre crise financière», a noté le directeur de la rédaction de «Global Finances», Joseph Giarraputo. Selon lui, les banques cherchent de plus en plus à offrir à leurs clients des services financiers en lesquels ils peuvent avoir confiance.

Pour dresser son classement, «Global Finances» évalue les 500 plus grandes banques au monde.