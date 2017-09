Industrie de la mort: les thanatologues réunis pour discuter des nouvelles tendances

Près de 300 thanatologues du Québec sont réunis ces jours-ci à Victoriaville, dans le Centre-du-Québec, pour discuter des tendances actuelles dans l’industrie de la mort.

Alors que 75% des Québécois font désormais de la crémation leur dernière volonté et que ceux qui choisissent l’embaumement optent pour des cercueils plus écologiques, les maisons funéraires n’ont d’autre choix que de s’adapter à la nouvelle réalité.

Les thanatologues doivent aussi composer avec la technologie, maintenant bien implantée dans les rituels funéraires.

«La technologie est entrée dans nos salons funéraires, est entrée dans les rituels funéraires et elle devient de plus en plus un élément important qu’il ne faut pas négliger. Avec Facebook, avec les cimetières virtuels, avec les lieux de commémoration qui sont différents, on doit forcément être aux premières lignes», explique le président de la Corporation des thanatologues du Québec, Denis Desrochers.

Le 61e congrès annuel des thanatologues se poursuit jusqu’à mercredi.