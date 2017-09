Irma rétrogradé en dépression tropicale

Après avoir semé la dévastation dans les Caraïbes et en Floride, Irma continue de perdre de la vigueur et est rétrogradé en dépression tropicale, selon le dernier bilan du Centre américain des ouragans (NHC).

Ses vents sont désormais évalués à 55 km/h.

Le cyclone se déplace maintenant à une vitesse de 24 km/h et se trouve à 10 kilomètres au sud de Colombus en Géorgie. Il se situe également à 150 kilomètres au sud-ouest de la capitale et la ville la plus peuplée de cet État, Atlanta.

Le NHC prévoit qu’Irma continuera de diminuer en intensité au cours des prochaines heures. La dépression tropicale devrait être complètement dissipée en soirée, mardi.

Face à cette situation, le Centre américain des ouragans a annoncé qu’il cesserait de suivre ce phénomène météorologique.