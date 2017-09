La sélection du jury débute pour le procès de Jean-Philippe Blanchette

Des dizaines de candidats jurés sont convoqués lundi matin au palais de justice de Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin de former le jury qui évaluera la cause de Jean-Philippe Blanchette, accusé de conduite avec les capacités affaiblies et de conduite dangereuse causant la mort.

Le tribunal doit former un jury de 12 personnes.

Le soir du 18 août 2014, Blanchette, 36 ans, s'était aventuré au volant de sa camionnette dans des sentiers escarpés au bout de la rue Jobin à Chicoutimi. Son véhicule s'est renversé et la passagère, Kathleen Haché Binette, 27 ans, est décédée sur le coup.

Son procès débutera au palais de justice de Chicoutimi aussitôt que les jurés auront été choisis.