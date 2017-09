Le cégep de Sainte-Foy veut miser sur l’anglais

Afin de répondre aux attentes des étudiants et aux exigences du marché du travail, le cégep de Sainte-Foy songe à offrir davantage de cours en anglais.

En juin, le conseil d’administration du collège a approuvé une modification à sa Politique sur l’emploi et la valorisation de la langue française. Le français, qui était la «langue d’enseignement», est maintenant désigné comme étant «la langue prépondérante d’enseignement» au collège.

Cet «ajustement» a été fait «dans un souci de cohérence» avec le plan stratégique, qui prévoit le développement d’une «offre diversifiée» afin de permettre aux étudiants d’améliorer leur maîtrise de l’anglais, explique la directrice générale du cégep, Carole Lavoie. Cet objectif a été établi à la suite de consultations avec les étudiants et les employeurs, qui ont exprimé «avec insistance» une «préoccupation» pour une meilleure maîtrise de la langue de Shakespeare, précise-t-elle.

En plus des activités parascolaires et des sessions d’échange déjà offertes, la direction «essaie de voir comment on pourrait offrir quelques cours en anglais aux étudiants», indique Mme Lavoie. Les enseignants seraient appelés à participer sur une base volontaire, tout comme les étudiants. Il n’est toutefois pas encore question d’offrir des cours de philosophie ou de mathématiques enseignés dans la langue de Shakespeare. Le cégep étudie plutôt la possibilité d’offrir d’abord un cours complémentaire où la matière serait enseignée en anglais, ce qui représenterait un «premier pas» dans cette direction.

De son côté, le Syndicat des professeurs du cégep de Sainte-Foy n’est pas fermé à cette éventualité, qui soulève toutefois des «préoccupations», affirme son président, Paul-Émile Houle. Le syndicat avait demandé un moratoire concernant les modifications apportées à la politique concernant l’emploi du français, qui a été rejeté par le conseil d’administration.

Plus de cours d’anglais

Cette initiative du cégep de Sainte-Foy s’ajoute à celles déjà mises sur pied par des cégeps francophones afin d’améliorer la maîtrise de l’anglais chez leurs étudiants.

À la Fédération des cégeps, on constate que plusieurs cégeps ont ajouté des cours d’anglais dans certains programmes pour répondre aux intérêts des étudiants et aux besoins du marché du travail.