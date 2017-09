Le crime organisé encore dans le cannabis pour un temps

Le crime organisé pourrait être derrière la production et la vente de cannabis pour longtemps, admettent des responsables gouvernementaux.

«Nous savons que ça prendra un certain temps pour éliminer le crime organisé», a admis lundi Kathy Thompson, sous-ministre adjointe au ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada.

Elle faisait partie des hauts fonctionnaires du Canada questionnés par des députés lors du comité parlementaire qui étudie cette semaine la légalisation du cannabis mise de l’avant par le gouvernement Trudeau.

Les experts du gouvernement ont indiqué que plusieurs produits à base de cannabis, comme certains produits comestibles ou les liquides pour vapoteuses, pourraient ne pas être légaux dès l’entrée en vigueur de la loi, prévue pour le 1er juillet 2018.

Les producteurs qui font pousser le cannabis pourront, eux, vendre du cannabis séché par la poste dès cette date, a précisé Eric Costen de la direction générale de la légalisation et de la réglementation du cannabis.

Des députés néodémocrates, conservateurs et libéraux poseront des questions à des responsables gouvernementaux ou des experts de la question toute la semaine dans le cadre d’un comité étudiant la loi C-45, nommée «Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois».