Le destructeur de pancarte arrêté

Quelques heures après avoir démoli des affiches électorales, le candidat à la mairie et conseiller municipal lavallois, Alain Lecompte, a été arrêté par les policiers de Laval et libéré sous promesse de comparaître sous l'accusation de méfait de moins de 5 000$, a indiqué son rival Jean-Claude Gobé, visé par les gestes jeudi et vendredi dernier.

La police, elle, confirme avoir procédé à une arrestation sans dévoiler l'identité du suspect.

«Je suis soulagé parce que ce fut intense comme violence», a déclaré le candidat à la mairie de Laval, Jean-Claude Gobé, lundi, à TVA Nouvelles.

Ce dernier estime que Jean-Claude Gobé n’avait nullement le droit d’installer des pancartes sur le domaine public avant le déclenchement officiel de la campagne électorale municipale, soit le 22 septembre.

D'ailleurs, la Ville de Laval a indiqué vendredi dernier avoir reçu des plaintes de citoyens sur la présence de ces pancartes. Or, Jean-Claude Gobé dit ne pas avoir été mis à l'amende en vertu du règlement municipal.

Au cours des dernières heures, son équipe a retiré une des pancartes qui se trouvait sur la portion servitude de la Ville.

En ce qui a trait aux gestes d'Alain Lecompte, Jean-ClaudeGobé estime que c'est un très mauvais exemple de la part d'un élu. «C'est inacceptable et inadmissible de la part d'un élu qui doit être en possession de ses moyens. On ne pas se livrer à ce type d'actes d'intimidation. Ça risque de faire perdre la confiance de la population.»