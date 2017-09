Legault appuie les médecins de Sainte-Justine

La Coalition avenir Québec estime qu'une décision du gouvernement menace la qualité des services au CHU Sainte-Justine. Le conseil d'administration de l'hôpital pour enfants a été fusionné à celui du CHUM, ce qui est une grave erreur selon François Legault.

Les médecins de Sainte-Justine s'opposent aussi à cette fusion.

«80% des médecins, des 325 médecins de l'hôpital Sainte-Justine, ont signé la pétition pour dire qu'ils sont très inquiets de cette fusion avec le CHUM», soutient M. Legault.

Il cite en exemple les grands hôpitaux pour enfants américains qui, dit-il, gardent toujours leur autonomie. Selon lui, la fusion va nuire au joyau qu'est Sainte-Justine.

«Ici, il y a un grand sentiment d'appartenance chez les médecins de Sainte-Justine, ajoute le chef de la CAQ. Ça aide à l'efficacité et à la qualité des services qui sont donnés aux patients. Donc, il y a un risque réel que cette démotivation des médecins de Sainte-Justine ait un impact pour la population.»

«Les récriminations existent, mais elles ne sont pas fondées», réplique le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Il y a des gens qui ont des craintes qui sont fondées sur des hypothèses qui manifestement non seulement ne se sont pas réalisées, mais ne se réaliseront pas.»

François Legault promet de défusionner le conseil d’administration et la direction générale de Sainte-Justine.s’il est élu à la tête du prochain gouvernement.

L'hôpital Sainte-Justine existe depuis plus de 100 ans. Au pro rata, sa fondation amasse plus d'argent que celle du CHUM, ce qui signifie plus d'argent, donc, pour la recherche, notamment pour les médecins. Toutes des raisons qui font en sorte que l'idée de fusionner la direction du CHUM avec celle de Sainte-Justine est difficile à accepter pour beaucoup de médecins et membres du personnel.