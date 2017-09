Les dangers des chirurgies esthétiques en République dominicaine

Deux associations de médecins spécialisés du Québec mettent en garde la population à propos de certains risques associés à des chirurgies esthétiques subies en République dominicaine.

L'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec ainsi que l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec demandent aux personnes qui ont subi ce genre d’opération dans ce pays au cours des derniers mois «de porter une attention particulière à tout signe d'infection».

Les deux associations justifient leurs inquiétudes par le fait que «dix patientes américaines ayant subi des chirurgies esthétiques en République dominicaine ont contracté une infection cutanée à «Mycobacterium chelonae», une bactérie rare causant une infection de la peau pouvant mener à de la nécrose et des séquelles non négligeables».

Les traitements aux antibiotiques, ajoutent les associations médicales, sont souvent longs et peuvent être associés à des effets secondaires importants.

Sur le site du département de la Santé de la Ville de New York, il est précisé que huit des 10 cas ont été identifiés à New York alors que les deux autres ont été rapportés dans l’État du Connecticut. Tous les cas ont trait à des personnes ayant subi des chirurgies esthétiques en République dominicaine entre le 2 mars et le 27 avril derniers. Les cas de New York concernent des femmes de 28 à 39 ans qui ont eu des traitements de liposuccion, une plastie du ventre ou des augmentations mammaires, entre autres.

«Les principaux symptômes à surveiller sont la rougeur, la douleur, le gonflement et le suintement des plaies, ont indiqué les deux associations québécoises. Les patients qui développent une infection de peau suite à une chirurgie esthétique reçue en République dominicaine ou à l'étranger doivent recevoir des traitements médicaux en urgence.»