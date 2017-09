Nouveaux travaux sur le pont de la rivière Rimouski

Le ministère des Transports prévoit lancer des travaux de réfection majeurs sur le pont de la rivière Rimousk de la route 132.

Mais avant, il veut avoir un portrait juste de l'état de l'infrastructure qui a été construite en 1951.

Le béton des piliers et des culées du pont préoccupe particulièrement le ministère. Des analyses y seront donc réalisées au cours des prochaines semaines.

Chaque jour, près de 25 000 véhicules empruntent ce pont qui relie les parties ouest et est de la Ville de Rimouski.

«Avec l’extraction de certains carottages de béton, on va pouvoir voir l’état de celui-ci, et ainsi guider les experts du ministère vers les travaux qu’ils devront faire. On saura si ce sont des éléments que l’on peut réparer ou qui nécessitent une reconstruction. [...] Le projet de réfection majeure de la structure va vraiment permettre de maintenir et de prolonger la durée de vie de ce lien qui est essentiel pour la population de Rimouski», a expliqué le porte-parole du ministère des Transports, Alexandre Bougie.