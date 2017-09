Des Canadiens pourront quitter les îles Turks-et-Caïcos

Malgré les témoignages de Québécois en colère qui s’accumulent, Ottawa assure faire tout ce qu’il faut pour porter assistance aux ressortissants d’ici qui se trouvent toujours dans les zones frappées par l’ouragan Irma.

Notamment, des touristes québécoises coincées aux îles Turks-et-Caïcos qui avaient raconté à TVA Nouvelles qu’il leur était impossible de quitter l’endroit à bord d’un avion d’Air Canada qui s’y trouvait depuis dimanche, ont reçu la confirmation qu'elles rentreront au pays lundi.

«On fait tout ce qu’il faut pour que [l’avion d’Air Canada toujours sur place] puisse décoller plein et dans les meilleurs délais», avait expliqué la ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau.

#SintMaarten : WestJet arrivera à l’aéroport de Sint Maarten (SXM) aujourd’hui (11 sept.) vers 14h30. 1/3 — voyage.gc.ca (@VoyageGdC) 11 septembre 2017

Dans une série de tweets publiés par le gouvernement du Canada à l’intention des voyageurs, ce matin, on indiquait que «plusieurs compagnies opéreront aujourd’hui. Nous encourageons les Canadiens pouvant se rendre à l’aéroport de façon sécuritaire à le faire». Un avion de WestJet devait d’ailleurs arriver à l’aéroport de Saint-Martin vers 14h30.

Plusieurs sièges sont disponibles pour passagers sans billet réservé. Priorité aux enfants, familles et personnes vulnérables. 2/3 — voyage.gc.ca (@VoyageGdC) 11 septembre 2017

Plus de compagnies opéreront aujourd’hui. Nous encourageons les Canadiens pouvant se rendre à l’aéroport de façon sécuritaire à le faire 3/3 — voyage.gc.ca (@VoyageGdC) 11 septembre 2017

«On offre toute l’aide qu’il est possible d’offrir aux Canadiens sur place», a-t-elle poursuivi en entrevue au Québec Matin, ajoutant qu’ils discutaient également avec les autorités locales et avec le Royaume-Uni.

La ministre dit aussi être en communication avec les Canadiens qui se sont inscrits sur le site du gouvernement pour indiquer qu’ils se trouvaient à l’étranger et avec les familles qui ont contacté le Centre de surveillance et d’intervention «ouvert en tout temps».

Elle affirme que son ministère s’est assuré qu’ils sont en sécurité et veille à combler les besoins particuliers de certains Canadiens en zone touchée. Par ailleurs, elle travaille en coordination avec les compagnies aériennes, précisant que «les avions sont prêts à aller chercher les gens».

«L’éventualité d’un bateau est aussi sur la table. Maintenant, il faut obtenir une autorisation des administrations locales pour pouvoir utiliser les aéroports», plaide-t-elle pour justifier le fait que plusieurs citoyens sont toujours en attente de l’aide du gouvernement. «On n’est pas chez nous, on n’est pas sur le territoire canadien, alors on doit obtenir l’autorisation des gouvernements locaux pour atterrir.»

Impossible d'y aller à cause de la tempête

La ministre Bibeau assure que ça fait plusieurs jours qu’ils travaillent sur le dossier. «Mais on ne pouvait pas y aller dès le départ» parce que la tempête faisait rage. Elle ajoute d’ailleurs que plusieurs aéroports sont endommagés.

Que répond-elle aux Canadiens mécontents ? «Je comprends que la situation est très difficile pour eux, mais on n’est pas sur notre territoire [...] et c’est pas parce qu’on arrive avec un avion militaire qu’on va avoir plus accès à l’aéroport que si on arrive avec un avion de passagers», dit Mme Bibeau.

«Tous les partenariats sont en place ; tout ce qu’il nous manque, c’est l’autorisation de décoller, et je vous assure qu’on est très actifs pour l’obtenir.»

En attendant, les touristes qui s’y trouvent toujours «sont logés et leur sécurité physique n’est pas compromise». «C’est sûr qu’ils vivent une situation extrêmement difficile, on en convient, mais ils sont en santé, ils sont dans un milieu sécurité, qui n’est pas agréable, et c’est sûr qu’ils ont vécu un stress, mais je vous assure qu’on fait tout à tous les niveaux pour que les besoins essentiels soient couverts», a conclu Marie-Claude Bibeau.