Tesla a donné un coup de main aux conducteurs qui fuyaient Irma

Dans un généreux geste de relations publiques, le constructeur de voitures électriques américain Tesla a débridé à distance ce week-end la capacité des batteries de certains véhicules circulant en Floride pour mieux fuir la tempête Irma.

Alors que des millions d'habitants de Floride avaient reçu l'ordre d'évacuer avant l'arrivée de l'ouragan, Tesla a facilité le voyage de certains d'entre eux en déverrouillant à distance la capacité de la batterie des Model S, une berline, et Model X, un VUS.

Alors que ces batteries sont verrouillées à 60 kWh, l’interrupteur à distance a étendu leur capacité à 75 kWh, leur permettant de rouler plus longtemps sans avoir besoin d'être rechargées.

Le blogue spécialisé Electrek a le premier rapporté l'initiative. Un porte-parole de Tesla a confirmé ce geste à l'AFP lundi.

Tesla a décidé d'offrir cette extension après qu'un propriétaire de ses véhicules en détresse en Floride a joint le constructeur pour lui demander d'optimiser sa batterie alors qu'il fuyait l'ouragan sur la route.

Ce déblocage à distance, qui normalement est offert commercialement pour la somme de 4500 à 9000 dollars suivant les modèles, n'est que temporaire. Le sésame s'éteindra le 16 septembre. Il offre quelque 30 miles (48 km) de circulation supplémentaire, donnant à la voiture une autonomie totale de quelque 230 miles (370 km).

Ce geste bénévole et bienveillant de Tesla a aussi suscité des critiques sur l'emprise qu'une entreprise peut désormais exercer à distance sur ses clients. Comme le rapportait le blogue Jalopnik: «le geste est louable et approprié, mais on peut aussi y voir une perspective terrifiante de notre avenir automobile».

Le titre du constructeur de Palo Alto (Californie), qui a aussi lundi annoncé un renforcement de son réseau de chargeurs électriques dans le pays, grimpait de près de 5% à 359,23 dollars en milieu de journée à la Bourse de New York.