Trois blessés, dont un grave, dans une collision à Warwick

Un automobiliste était entre la vie et la mort lundi en début de soirée après avoir été impliqué dans un accident de la route à Warwick, dans le Centre-du-Québec.

L’accident est arrivé sur la route 116 vers 16 h 10. Trois véhicules, soit deux minifourgonnettes et une voiture, ont été impliqués.

Les deux minifourgonnettes qui roulaient côte à côte se sont heurtées lorsque celle de droite a amorcé un changement de voie sur sa gauche. Le conducteur de la minifourgonnette de gauche a alors perdu la maîtrise de son véhicule pour se retrouver sur la voie en direction inverse et entrer en collision avec une voiture qui arrivait dans l’autre sens.

Trois personnes ont été blessées dans cet accident. Le conducteur de la voiture qui venait en sens inverse a été le plus grièvement blessé et on craignait pour sa vie en début de soirée.

Le conducteur de la minifourgonnette qui l’a heurté a été gravement blessé, mais on ne craint pas pour sa vie. La femme qui l’accompagnait n’a subi que des blessures mineures.

Quant à la personne qui était au volant du véhicule ayant entraîné la série de collisions, elle a été traitée pour un choc nerveux.