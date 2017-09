Un petit avion s’écrase contre un arbre au Connecticut

Le pilote d’un Cessna s’en est tiré quasiment indemne lorsque son appareil s’est écrasé contre un arbre, lundi au Connecticut.

L’accident spectaculaire, capté par une caméra appartenant à la police, s’est produit peu avant midi à Plainville.

Pour une raison indéterminée, le petit avion a dévié de sa trajectoire et percuté la cime d’un arbre avant de s’écraser dans le stationnement d’une entreprise technologique, à proximité de l’aéroport.

Le pilote a été conduit à l’hôpital pour y soigner des blessures mineures.

Les services d’urgence sont intervenus rapidement afin de colmater une fuite de carburant provoquée par l’écrasement.

Ce type d’appareil est muni d’ailes fixes et ne dispose que d’un seul moteur. Les autorités fédérales de l’aviation ont entrepris une enquête dans le but de déterminer les causes de l’accident.