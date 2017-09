Un programme de recrutement interdit au Québec pendant 3 mois

Les entreprises du Québec ont été exclues pendant trois mois d’un programme de re­crutement de travailleurs spécialisés étrangers parce qu’Ottawa et la province ne parvenaient pas à s’enten­dre, a appris Le Journal. Un retard qui a donné une longueur d’avance à leurs concurrentes ailleurs au pays.

Annoncé en grande pompe en mars dernier, le « Volet des talents mondiaux » doit permettre à des entreprises comme Ubisoft ou l’Industrielle Alliance de recruter en un temps record – moins de 10 jours – les travailleurs étrangers dont elles ont besoin pour pourvoir des postes hautement spécialisés.

Cafouillage

Le programme est entré en vigueur en juin dernier partout au pays, sauf au Québec, car les gouvernements Trudeau et Couillard ne s’entendaient pas sur des «dispositions particulières» au Québec. L’immigration est une responsabilité partagée entre Québec et le fédéral.

«C’est long, trois mois. Pendant qu’Ottawa et Québec discutaient, les entreprises des autres provinces, elles, ont fait le plein de tra­vailleurs avec ce nouveau processus», a déploré une source au fait du dossier. Les entreprises québécoi­ses auraient été nombreuses à regretter ce retard.

Les pourparlers entre la ministre fédérale du Travail Patty Hajdu et la ministre québécoise de l’Immigration Kathleen Weil se sont échelonnés sur près de six mois, et ce n’est qu’au cours des derniers jours qu’ils ont été finalisés.

L’annonce de l’accord devait initialement être faite en octobre. Mais elle a été avancée à aujourd’hui à la suite d’appels du Journal au bureau de la ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Patty Hajdu. C’est le ministre fédéral de la Famille, Jean-Yves Duclos, et Mme Weil qui en feront l’annonce à Québec.

On ignore pour l’instant combien de compagnies québécoises pourraient profiter du programme.