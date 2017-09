Un vingtaine d'adolescents blessés dans un accident d'autobus scolaires

Plus d’une vingtaine d’adolescents ont subi des blessures mineures lundi après-midi à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, lorsque trois autobus scolaires se sont tamponnés.

L’accident est survenu sur le viaduc de l’avenue Saint-Charles au-dessus de l’autoroute 40 aux limites de Vaudreuil-sur-le-Lac.

Selon les informations recueillies par la Sûreté du Québec, le premier des trois autobus qui se suivaient a freiné brusquement pour s’arrêter à un feu rouge et s’est fait emboutir à l’arrière par le second. Puis, le scénario s’est répété avec le troisième autobus qui a embouti celui qui était devant lui et qui venait de foncer dans le premier.

Vingt-trois élèves âgés de 13 à 17 ans ont subi des blessures mineures dans cette embardée, soit des maux de cou, de dos, des contusions aux articulations ou encore des égratignures.

L’accident est survenu à basse vitesse, mais les élèves ont quand même été malmenés à l’intérieur des autobus étant donné que ces véhicules ne sont pas équipés de ceintures de sécurité.