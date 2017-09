Une rue de Boischatel est «une piste de course», affirment des résidents

La rue Montmorency à Boischatel met en péril la sécurité des résidents et de leurs familles, dénonce un groupe de citoyens qui demande à la municipalité d’agir.

Ça roule très vite sur la rue Montmorency, tout près de la Chute. Une quatrième pétition a été déposée à l’hôtel de ville de Boischatel dernièrement afin de régler le problème. Au total, la pétition a recueilli 100 signatures sur cette rue de 73 maisons situées sur un tronçon d’un kilomètre.

La rue ne possède pas de trottoir pour les piétons et est très étroite. «Lorsque tu parles avec un voisin ou que tu marches dans la rue et que des voitures arrivent dans les deux sens, tu dois monter sur le terrain des résidences. Ça va tellement vite que c’est dangereux. On n’a quasiment pas le temps de se tasser», affirme Normand Després, qui réside dans le secteur depuis 40 ans.

Vitesse limitée à 40 km/h

Au cours des dernières années, le nord de cette municipalité en banlieue de Québec s’est énormément densifié. La petite rue, qui était tranquille autrefois, s’est transformée en boulevard «bruyant». La congestion est d’ailleurs monstre lors des heures de pointe.

«C’est la folie, le trafic. Ça déborde, c’est terrible», peste Normand Després.

Même son de cloche chez tous ses voisins rencontrés par «Le Journal de Québec».

«Et c’est probablement la rue où il y a le plus de voitures qui passent. Il n’y a pas de stop, pas de dos d’âne, alors c’est comme une piste de course», explique François Jacques, un autre résident.

Durant notre visite, «Le Journal» a pu observer que les automobilistes ne respectaient pas la limite de vitesse de 40 km/h dans la majorité du temps.

Ces mêmes automobilistes doivent également, la plupart du temps, rouler dans la voie inverse afin d’éviter les piétons ou les véhicules. La situation est surtout pénible lorsque les autobus du RTC y circulent.

Accidents

De nombreux accidents ont aussi été observés lors des dernières années. Bien qu’il n’y ait eu aucun blessé grave pour le moment, certains ont mis la vie d’enfants en danger et ont détruit du matériel sur le terrain de résidents.

«Il y a une voiture qui a foncé dans mon entrée, il y a trois ans, et mes enfants se trouvaient à 10 pieds de là. Il a arraché ma clôture et les poubelles », relate François Jacques. « C’est capoté cette rue-là. Les gens ici roulent vite. Lorsque vous voyez quelqu’un qui roule tranquillement, c’est parce que c’est quelqu’un qui vit ici», note-t-il.

Rencontre

Le maire de Boischatel, Yves Germain, admet que la rue est étroite et soutient que le dossier sera étudié au conseil de ville.

Une rencontre sur la question est d’ailleurs prévue lundi, à l’hôtel de ville, à 19 h.