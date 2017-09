Vers une saison touristique record?

La saison touristique qui tire à sa fin a été exceptionnelle dans l'Est-du-Québec. Le nombre de visiteurs est à la hausse presque partout ... et personne ne va s'en plaindre !

La saison touristique prendra officiellement fin à l'Action de grâces dans quatre semaines. Ce sont 75 000 visiteurs qui auront alors visité le sous-marin Onondaga, le musée de l'Empresse ou le phare de Pointe-au-Père.

Cela en fait la troisième meilleure année de l'histoire du Site historique maritime de la Pointe-au-Père en termes d'achalandage. On parle d'une augmentation de près de 20% en comparaison avec l'an dernier. Il faut dire que plusieurs nouveautés étaient proposées cet été.

«C’est sûr qu’il faut que le client soit satisfait. Alors, il faut qu’à chaque jour, chaque employé qui rencontre le client performe. Au niveau de nos animations dans le musée, on avait trois personnes durant tout l’été qui rencontraient les gens et animaient notre exposition. Ce sont des éléments comme ça qu’il faut faire» soutient le directeur du site, Serge Guay.

Les Jardins de Métis ne sont pas en reste. L’été 2017 aura été le meilleur en 8 ans. Ce sont 60 000 visiteurs qui auront découvert ou redécouvert les Jardins cet été. Cela représente une hausse de plus de 8%.

La météo a été parfaite avec presque 45 jours sans pluie, ce qui est idéal pour une attraction en plein air. Mais autrement, selon Alexander Reford, l'industrie touristique de l'Est-du-Québec récolte aujourd'hui les efforts investis ces 10 à 15 dernières années pour être plus attractive : «Je pense que les sites et les attraits touristiques se sont développés beaucoup.

Beaucoup d’ajout, de modifications et de mises à niveau en fait que ce soit à Pointe-au-Père, ici ou ailleurs. On a un renouvellement intéressant et constant. Nos partenaires hôteliers ont investi énormément. La qualité de chambres est à la hausse. La restauration est beaucoup plus collée sur la réalité régionale.»

Il reste encore un mois à la saison touristique estivale. Encore des milliers de visiteurs seront de passage dans l'Est-du-Québec ... surtout si la météo demeure clémente!