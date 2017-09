Addition Elle courtise les Américaines

Le détaillant québécois Reitmans est en mode séduction aux États-Unis alors que sa bannière Addition Elle spécialisée dans les vêtements de tailles fortes courtise les Américaines.

Addition Elle vient d’ouvrir une boutique dite éphémère au cœur du Flat Iron District à New York dans le cadre de la Semaine de la mode.

À cette initiative, Addition Elle a aussi lancé un site Web localisé pour les États-Unis.

«Nous avons un grand nombre de fans inconditionnels provenant des médias sociaux aux États-Unis qui réclament depuis longtemps de pouvoir accéder à nos produits», a précisé la vice-présidente, marketing et présentation visuelle chez Addition Elle, Roslyn Griner.

C’est la première fois que les vêtements de la marque Addition Elle font partie du défilé d’IMG lors de cette Semaine de la mode à New York.

Le mannequin vedette Ashley Graham participe à cette offensive avec la présentation de sa ligne de lingerie conçue en collaboration avec Addition Elle.

Marché à conquérir

Selon Mme Griner, «le marché tailles plus reste mal desservi en ce qui concerne les choix de prêt-à-porter tendance, et nous sommes convaincus d'être une excellente alternative pour répondre à ce besoin criant» aux États-Unis.

La lingerie Ashley Graham, actuellement accessible chez les détaillants Nordstrom et Dillard's, sera aussi offerte dans 50 boutiques Macy's cet automne. Ailleurs à l’étranger, la ligne se trouve sur le marché européen (chez Navabi et Ellos) ainsi qu'en Australie (City Chic).

Au pays, le groupe Reitmans compte plus de 8300 employés au Canada et exploite 661 magasins sous les bannières Addition Elle, Reitmans, Penningtons, RW&CO, Thyme Maternité et Hyba.