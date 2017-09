Congestion à prévoir en Floride

Les résidents de la Floride regagnent graduellement leur domicile et les activités reprennent dans les aéroports et les ports de mer. À l'approche de l'ouragan, d'importantes files de voitures quittant les côtés s'étaient formées et la situation inverse pourrait se produire alors que la vie reprend son cours normal.

L’aéroport international de Fort Lauderdale a rouvert ses portes. À Miami, le service est réduit. Une importante congestion est prévue alors que 9000 vols annulés au cours des derniers jours.

Les nombreux passagers de bateaux de croisière viendront également s’ajouter au trafic.

Calme à Miami Beach

Sur la plage de Miami Beach, le beau temps est revenu avec son lot de visiteurs.

«Deux sentiments ambivalents nous habitent, a confié une résidente à notre envoyé spécial Jean-François Guérin. D’une part, c’était chouette d’avoir la plage que pour nous, les locaux. Il y avait un esprit de famille. Maintenant, les gens reviennent et la vie reprend, mais ça redevient plus individuel.»

Cette Floridienne avait fait le choix de rester et a vécu le passage d’un premier ouragan.

«C’était super impressionnant, a-t-elle dit. Maintenant, tout revient en place très rapidement. On ne penserait pas qu’il y a eu une tempête ici il y a deux jours.

Trafic dans l’archipel des Keys

Des images diffusées mardi par des chaînes d’information américaines ont montré d’importantes files de voitures sur la route 1, en direction de l’archipel des Keys.

Le chef de l’agence de secours américaine (FEMA) a déclaré qu’un quart des maisons y avaient été détruites.