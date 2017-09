Des voyageurs soulagés, mais traumatisés par le passage d’Irma

De nombreux voyageurs, mais aussi des résidents de Saint-Martin, ont atterri à Montréal après avoir fui les îles dévastées par le passage de l’ouragan Irma, mardi en journée.

Les retrouvailles avec leurs proches pour plusieurs d’entre-deux ont été extrêmement émouvantes.

«On est soulagé enfin, on ne savait pas trop ce qui se passait parce qu’on n’avait pas de communication», a raconté une voyageuse à TVA Nouvelles.

Un résident de Saint-Martin a fui l’île pour revenir à Montréal.

«Les gens sont démunis on a vécu l’enfer durant l’ouragan, mais aussi après l’ouragan. Actuellement, il y a des gens qui sont au désespoir. C’est le «survival mode» là bas. Faut aller chercher de l’eau, de la nourriture, ça été pillé partout. L’armée suffit à peine», a raconté un habitant de Saint-Martin, qui est revenu à Montréal.

Monique Ducharme qui se trouvait aux îles Turques-et-Caïque pendant l'ouragan monstre semblait profondément bouleversée.

«On était au Club Med, on a pris soin de nous extraordinairement, on était barricadés une journée, et on a pu sortir le matin. On a eu la peur de notre vie, immensément, mais enfin on est de retour», a raconté la dame avec émotion.

Trois avions ont ramené les touristes en provenance de Saint-Martin et des îles Turques-et-Caïques, mardi pour atterrir à Toronto. Plusieurs d’entre-deux sont finalement de retour à Montréal, mardi.

À Cuba, l’aéroport de Varadero a ouvert brièvement mardi pour permettre à six vols de Sunwing de ramener des voyageurs au Canada.