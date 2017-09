Deux jeunes accusés de terrorisme: la sélection du jury commence

La sélection du jury a débuté mardi au procès de deux jeunes adultes accusés de terrorisme.

«Vous devrez juger sans préjugé, de façon impartiale et en toute indépendance», a déclaré en matinée le juge Marc David aux 150 candidats convoqués au palais de justice de Montréal.

Entassés dans la grande salle du palais de justice, ces citoyens canadiens seront présentés au juge et aux avocats qui finiront par en sélectionner 12. Ceux-ci devront trancher sur la culpabilité ou non de Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali.

«Il faut garder l’esprit ouvert», a ajouté le juge tout en mentionnant que les jurés seront rémunérés 103 $ par jour d’audience.

Les deux jeunes, âgés de 21 et 20 ans, font face à quatre accusations en lien avec le terrorisme.

La Couronne fédérale leur reproche d’abord d’avoir tenté de quitter le pays afin dans le but de commettre un acte terrorisme à l’étranger. Les accusés auraient également eu en leur possession une substance explosive, d’avoir facilité un acte terroriste, et enfin d’avoir commis des gestes au profit d’une organisation terroriste.

En tout, le procès est prévu pour une durée de 10 semaines pendant lesquelles la Couronne fédérale compte faire entendre 31 témoins. Comme le prévoit la loi, la défense n’a pas annoncé si elle compte présenter des témoins.

«Je ferais tout en mon pouvoir pour m’assurer [de respecter les délais]», a insisté le magistrat.

Une fois la sélection du jury complétée, la preuve de la Couronne fédérale devrait commencer. Le juge a fait savoir que cette étape doit débuter soit en après-midi mardi, soit mercredi matin.