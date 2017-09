La nouvelle Apple Watch plus connectée et plus précise

Grosse innovation pour l'Apple Watch Series 3: il ne sera plus nécessaire d'avoir son iPhone sur soi pour que la montre soit connectée avec le téléphone. Il sera donc possible de faire des appels, d'envoyer des messages, d'écouter de la musique en ligne avec le même numéro.

Suivant les nombreuses demandes et recommandations de ses consommateurs, Apple dit avoir amélioré son Apple Watch pour qu'elle soit encore plus précise avec son application de moniteur de fréquence cardiaque.

La montre permettra notamment de détecter une fréquence plus élevée à un moment où son propriétaire n'est pas en train de faire une activité physique.

De plus, Apple travaille en partenariat avec l'Université de Stanford et la Food and Drug Administration pour mettre en place une étude pour surveiller l'arythmie cardiaque.

La montre se vendra avec LTE à 399 $US, 329 $US sans cellulaire. Elle sera disponible en commande le 15 septembre et en magasin le 22 septembre. Au Canada, Bell et Telus offriront des forfaits pour l'Apple Watch.

Résolution optimale pour l'Apple TV

Pour la cinquième génération de son Apple TV, la compagnie offre désormais la résolution 4K, un format d'image numérique qualifié ultra haute définition et principalement utilisée dans le domaine du cinéma numérique.

Également disponible le 15 septembre pour 179$ US et en vente dès le 22 septembre.

Nouveau siège social, nouveaux magasins

Cette présentation était la première à être organisée au nouveau siège du groupe à Cupertino, au sud de San Francisco, un vaste bâtiment rond aux allures de soucoupe volante. L'annonce a été faite au Steve Jobs Theater.

Tout le processus a été émouvant pour l'équipe d'Apple, a expliqué le directeur général d'Apple. «Son esprit et sa philosophie de la vie vont toujours être l'ADN d'Apple», a affirmé Tim Cook.

M. Cook a également présenté le nouveau siège social de l'entreprise, l'Apple Park. Un espace vert avec 9000 arbres, alimenté en énergie renouvelable à 100%. On y retrouve notamment «une des plus grandes installations solaires au monde», a fièrement annoncé M. Cook.

Le centre pour les visiteurs de l'Apple Park sera également ouvert plus tard cette année.

Pour ce qui est de ses magasins, Apple a décidé de les rebaptiser. Ce que l'on connaissait comme les Apple Store deviendront désormais des Apple Town Squares. «Ce sont des endroits où les gens se rassemblent», a expliqué Angela Ahrendts, vice-présidente senior des boutiques et de la vente en ligne.

La compagnie a également prévu en ouvrir de nouveaux partout dans le monde présentant notamment des plans pour d'ambitieux magasins à New York, Paris et Chicago.