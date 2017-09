L'ouragan Irma a fait au moins 12 morts lors de son passage dévastateur en Floride, selon le dernier bilan donné par les services de secours de cet État du sud-est des États-Unis.

«Le nombre de décès confirmés attribuables à l'ouragan Irma s'élève à présent à 12», a indiqué à l'AFP un porte-parole des services d'urgence de la Floride (Florida Division of Emergency Management), Alberto Moscoso, sans donner plus de précisions sur les causes de leur décès.

Plus de détails à venir.