Le maire de Saint-Félicien agressif au conseil municipal

Le maire de Saint-Félicien, Gilles Potvin, s'est montré agressif à l'égard d'une citoyenne lors de la séance publique du conseil municipal tenue lundi soir.

Le maire a perdu patience lorsqu’une citoyenne, Jeannie Lavoie, a pris la parole lors de la période de questions. L'élu a refusé de lui répondre lorsqu'elle a demandé des précisions sur deux comptes de dépenses qu'il a réclamés après avoir assisté à la présentation du budget, à Québec, en mars dernier. Il l'a invité à poser ses questions pendant la période électorale.

Le maire n’a pas aimé que la citoyenne tente d’aborder le dossier des Serres Toundra. Récemment, Mme Lavoie a obtenu des données grâce à la Loi sur l’accès à l’information montrant que la Ville a déboursé 28 000 $ pour organiser une fête pour l’inauguration de l’entreprise, en décembre 2016. C’est la fille du maire, Catherine Potvin, qui avait organisé la réception.

«Le projet des Serres Toundra de 100 millions $ ne coûte pas un sou à la ville. La seule dépense nette que la ville a faite, c'est le party de reconnaissance [...]. Alors c'est fini, on n'en parle plus! Je vous rappellerais que c'est vous, il y a quelques années, avec quelques-uns de vos amis, qui êtes descendue au Parlement, à Québec, pour demander au gouvernement de nous interdire de nous développer», a lancé le maire Potvin.

Course à deux à la mairie

Gilles Potvin aura un adversaire lors des élections du 5 novembre.

Il s'agit de Luc Gibbons. Retraité du monde des télécommunications, le Félicinois siège au conseil municipal depuis 24 ans à titre de conseiller. Lors des dernières élections, il y a quatre ans, il avait songé à soumettre sa candidature.

Il désire plus de transparence et une plus grande communication au sein de la municipalité.

Ce dernier s'est montré gêné par l'attitude qu'a eue le maire Potvin en séance régulière.

Luc Gibbons divulguera son programme électoral en septembre.