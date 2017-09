Le prix du iPhone a explosé depuis 10 ans

Le prix du téléphone intelligent iPhone d’Apple a connu une étonnante progression au cours des 10 années de son existence.

En 2008, Apple offrait son iPhone 3G à des prix variant entre 199 $ et 299 $ selon la mémoire disponible et les types de forfaits offerts par les fournisseurs.

Son nouveau iPhone X qui sera disponible en novembre prochain sera vendu pour la rondelette somme de 999 $US, soit 1 $US de moins que la barre symbolique des 1000 $US. Au Québec, le prix avec les taxes pourrait avoisiner les 1500$.

Les modèles iPhone 8 et 8+ devraient être offerts aux clients d’Apple à partir de 699 $US et de 799 $US, a indiqué hier le géant informatique de Cupertino.

L’an dernier, Apple dit avoir obtenu en moyenne tout près de 650 $US pour ses appareils iPhone de génération 6 vendus à ses clients.

Le iPhone demeure d’ailleurs la principale source de revenus d’Apple. Depuis son lancement, Apple a écoulé plus d’un milliard de son populaire téléphone intelligent sur la planète.

L’an dernier, Apple a vendu 215 millions d’appareils iPhone pour des ventes de 136,7 milliards $US, soit tout près de 60 % des revenus totaux de l’entreprise (232 milliards $US).

Rendement exceptionnel

Ainsi, les investisseurs qui ont misé sur le titre d’Apple il y a 10 ans eu la main heureuse. Le titre a généré un rendement plus que respectable de 1122 % depuis la sortie du premier modèle iPhone.

Ainsi, un placement de 100 $US dans Apple en 2007 vaut plus de 1358 $US aujourd’hui.

Un investisseur qui aurait misé 90 000 $US dans Apple il y a une décennie peut compter sur une cagnotte de 1,2 million $US aujourd’hui.