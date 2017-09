L’équipe de Drake intimide des automobilistes à Toronto

Que feriez-vous si vous étiez multimillionnaire? Vous acheter une villa en Europe? Avoir des voitures exotiques? Manger dans des restaurants de renommé mondial?

Et bien Drake, l’un des artistes le plus en vogue dans le monde a déjà tout ça, mais en plus, il paye une équipe pour ne pas avoir à affronter le trafic.

De passage la semaine dernière dans sa ville natale, Toronto, l’équipe de Drake a abruptement arrêtée la circulation en pleine heure de pointe pour laisser passer la voiture dans laquelle il siégeait.

Des images captées par une caméra placée à l’avant d’une voiture montre un cortège de camions couper le passage à plusieurs automobiles afin de donner priorité à la voiture de Drake.

À un certain moment, un garde du corps de Drake est même sorti de sa voi ture pour dire à celui qui filmait la scène d’arrêter d’avancer.

Choqué par la situation, l’homme qui a enregistré ces images a demandé au garde du corps ce qu’il faisait.

👁 Une publication partagée par champagnepapi (@champagnepapi) le 9 Sept. 2017 à 18h26 PDT Y Pree Une publication partagée par champagnepapi (@champagnepapi) le 9 Sept. 2017 à 18h24 PDT

«Je te demande d’arrêter, passe moi sur le corps si tu n’es pas content» à lancer le mastodonte à l’automobiliste.

Bien que l’équipe de Drake n’ait pas confirmé que l’artiste se trouvait dans ladite voiture, le Torontois a publié deux photos sur Instagram dans lesquelles on le voit siéger dans la même voiture que l’on retrouve dans la vidéo

Il s’agit d’une Maybach décapotable avec une plaque de la Californie.