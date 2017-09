Les prix des matériaux s'envolent après Irma

Conséquence directe des ouragans qui ont marqué les dernières semaines, ainsi que de la hausse de la demande américaine, le prix des matériaux grimpe en flèche au Québec.

«Pour faire une toiture d'une maison standard, ça prend environ 70 feuilles de contreplaqués. À 10 $ de plus par feuille, ça fait 700 $ de plus. C'est des gros coûts», a calculé Miguel Pronovost, gérant de la quincaillerie BMR de Trois-Rivières.

«Un entrepreneur qui payait 23 $ la feuille de contreplaqué il y a un mois et demi la paye maintenant à 32 ou 33 $ et ça continue de fluctuer», a ajouté M. Pronovost.

Sur l’île de Saint-Martin, particulièrement ravagée par le passage de l’ouragan Irma, l’heure est au nettoyage, en attendant la reconstruction.

«Ils sont maintenant en train de nettoyer et, s'il y a de la tôle devant la porte, on la ramasse et tout le monde se met à l'œuvre», a raconté Guy Mercure, un résident de l'île qui est originaire de Trois-Rivières. Présentement au Québec, il vient de recevoir des nouvelles de ses proches par courriel.

«Dans quelques semaines, ce sera le printemps à Saint-Martin, les fleurs vont reprendre le dessus», a ajouté M. Mercure, en faisant preuve d’optimisme.

Dans les agences de voyages, le téléphone ne dérougit pas, alors que des clients s’inquiètent pour leur voyage.

«La République dominicaine et le Mexique ont été épargnés et ça nous permet de rediriger les gens vers d'autres destinations», a expliqué Justin Bordeleau, de Voyages Arc-en-ciel, en assurant qu'aucun voyageur ne sera lésé.

D'autres destinations sont à oublier pour les prochains mois. C'est le cas de Cayo Coco, Cayo Santa Maria et Camaguay, de même que Saint-Martin.

Des agences de voyages prévoient aussi une hausse éventuelle des prix pour les voyages dans le Sud cet hiver.