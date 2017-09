Macron se rend à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Emmanuel Macron est arrivé mardi matin dans les Antilles françaises, où il devra répondre aux critiques sur la gestion par les autorités de l'ouragan Irma, qui a dévasté les îles franco-néerlandaise de Saint-Martin et française de Saint-Barthélemy.

Sur place depuis la veille au soir pour observer le déploiement de l'aide humanitaire, le roi des Pays-Bas Willem-Alexander s'est dit choqué par la dévastation de Sint Maarten, la partie néerlandaise de Saint-Martin.

«J'ai vu la guerre et des catastrophes naturelles mais jamais rien de tel. Tout est dévasté», a-t-il déclaré à la chaîne publique NOS.

Le président Macron s'est posé vers 6h00 locales à Pointe-à-Pître, sur l'île française de la Guadeloupe où il devait assister à un premier point de situation.

Il effectuera ensuite une reconnaissance aérienne au-dessus de Saint-Martin, où il doit rencontrer des sinistrés de l'ouragan avant de se rendre à Saint-Barthélemy.

«Il est venu apporter un message de solidarité, il sait que les gens ont beaucoup souffert et ne s'attend pas à un accueil très chaleureux. Mais il va faire oeuvre de pédagogie», a expliqué son entourage.

Le président français pourrait prolonger sa visite mercredi.

«L'investissement est complet, et la reconstruction le sera, rassurez-vous», avait affirmé avant son départ Emmanuel Macron qui est accompagné des ministres de l'Éducation et de la Santé.

Le gouvernement français a été accusé d'avoir tardé à envoyer secours et renforts policiers sur l'île, plongée dans le chaos après le passage de l'ouragan, et des membres de l'opposition ont réclamé une commission d'enquête parlementaire.

«On est restés quatre, cinq jours sans aide, à se défendre tout seuls contre des gens armés», a raconté Fabrice, propriétaire de restaurant vivant à Saint-Martin depuis 15 ans et rapatrié en métropole lundi. «La gestion de l'État français ? Je suis vraiment désolé, mais zéro. On n'a pas du tout été soutenus», a-t-il ajouté.

«Pas une heure n'a été perdue (...) l'État a fait tout ce qu'il pouvait faire», a de son côté assuré le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, dans le quotidien Le Parisien.

Des ponts aériens et maritimes ont été mis en place pour évacuer les plus vulnérables dans un sens, et acheminer du fret et des vivres dans l'autre. Environ 85 tonnes de nourriture, un million de litres d'eau et 2,2 tonnes de médicaments ont déjà été transportés.

Également en butte aux critiques sur le manque de moyens mis en oeuvre par son gouvernement, le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson devait aussi arriver mardi dans les Caraïbes.

Le gouvernement britannique a annoncé avoir débloqué 32 millions de livres d'aide d'urgence (près de 35 millions d'euros) pour les 88 000 Britanniques de la région, et envoyé dix avions transportant des kits de secours, des vivres et de l'eau potable. À cela s'ajoute le déploiement de 700 militaires et de plus de 50 policiers.

L'ouragan Irma, désormais rétrogradé en tempête tropicale, a fait au moins dix morts et sept disparus dans les îles françaises, quatre dans la partie néerlandaise, et six dans les îles britanniques (Iles Vierges et Anguilla).