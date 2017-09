Patty Jenkins négocie une entente record pour réaliser Wonder Woman 2

Alors que la vedette du film Wonder Woman, Gal Gadot, a déjà signé pour reprendre son rôle de superhéroïne dans une suite, on ne savait toujours pas où en étaient les négociations de la réalisatrice Patty Jenkins avec la maison de production Warner Bros.

D'après des sources anonymes qui ont témoigné dans le magazine Variety, la cinéaste vient de décrocher un contrat de huit millions $ pour l'écriture du scénario, la production et la réalisation du film.

En août dernier, une source avait déjà indiqué à Deadline que la réalisatrice souhaitait être payée au même niveau qu'un homme réalisant ce genre de superproduction. C'est donc une réussite puisque c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'une femme sera autant payée pour ce type de travail.

Wonder Woman avait déjà battu d'autres records dans la catégorie des films réalisés par des femmes, comme le meilleur week-end d'ouverture avec 103,3 millions de dollars et le plus haut revenu au box-office global avec 816,3 millions de dollars.

Le film Wonder Woman 2 devrait sortir au mois de décembre 2019.