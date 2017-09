Projet Montréal veut une place publique sur l’avenue McGill College

Projet Montréal promet d’aménager une place publique «de prestige» sur l’avenue McGill College au centre-ville de Montréal s’il prend le pouvoir aux élections municipales de novembre prochain.

Projet Montréal voudrait ainsi transformer cette avenue en espace piéton, «verdi et animé», entre la rue Sherbrooke et la place Ville-Marie. La chef du parti, Valérie Plante estime que cette initiative «donnera un nouveau souffle au centre-ville et aux commerçants qui y ont pignon sur rue».

«Le centre-ville mérite une place publique de prestige. Les projets réalisés depuis quatre ans par l’administration sortante ont manqué d’audace et ne permettent pas aux passants de profiter du plein potentiel du centre-ville, a-t-elle ajouté par communiqué. Malgré les 55 millions $ investis dans la Promenade Fleuve-Montagne, nous ne possédons toujours pas de place publique de renommée internationale comme New York ou Paris.»

Valérie Plante souligne que ce secteur est très achalandé, car quelque 337 000 personnes y travaillent.