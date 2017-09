Un pont couvert est retiré de la circulation

Le vieux pont couvert de Saint-Anaclet-de-Lessard, au Bas-Saint-Laurent, a bougé mardi matin. L'ouvrage, qui fêtera ses 120 ans l’an prochain, a été déplacé pour laisser place à un pont plus moderne.

Le pont repose actuellement aux abords d’un champ agricole. Mardi matin, il a quitté l’emplacement qu’il occupait depuis 1898 au-dessus de la rivière Neigette.

Principalement traversé par les agriculteurs de Saint-Anaclet, il était devenu de moins en moins pratique en raison de sa faible capacité portante et de sa largeur non adaptée à machinerie agricole moderne.

Le ministère des Transports a donc décidé de le remplacer par un nouveau pont de bois et d’acier sans toit. Maintenant que le vieux pont a été déplacé, les travaux de construction pourront commencer. Le chantier s’étirera sur 10 semaines. Le projet représente un investissement de près de 1 million $.

Pour les agriculteurs du coin, c’est une page d’histoire qui se tourne. «Il en a passé de la machinerie, a affirmé Roger Ruest. On a plusieurs morceaux de terre de l’autre bord. On passe par là pendant la saison des récoltes. Au printemps, c’est le foin. L’automne, c’est le grain et la 3e coupe. Ça fait des années qu’on fait ça. [...] J’en ai des frissons de le voir comme ça, au lieu de le voir à sa place. Ça fait curieux. Ça fait changement. Mais remarque qu’on est bien contents qu’un autre pont soit mis là !»

Le vieux pont, long de 97 pieds et qui pèse près de 70 tonnes, survivra à son déménagement. Il sera installé sur un terrain tout près et sera converti en centre d’interprétation. Le projet est mené par la Corporation du patrimoine de Saint-Anaclet, qui souhaite perpétuer le souvenir de ce pont. Il sera donc toujours possible de le visiter et d’en apprendre plus sur son histoire.

«Le pont est encore neuf. Aujourd’hui, ils n’en construisent pas des ponts de même. Quand ça fait 20-30 ans, il faut qu’ils démanchent ça», a souligné Roger Ruest.