Un quart des maisons sur l’archipel des Keys ont été «détruites»

Un quart des maisons de l'archipel des Keys, tout au sud de la Floride, a été «détruit» par l'ouragan Irma selon les premières estimations des secours sur place, a indiqué mardi le chef de l'Agence américaine des situations d'urgence (FEMA), Brock Long.

«Des estimations initiales --et c'est pour cela que nous avons demandé aux gens d'évacuer à cause de la marée de tempête-- montrent que 25% des maisons dans les Keys ont été détruites et 60% ont été endommagées», a souligné M. Long au cours d'un point de presse. «En gros toutes les maisons dans les Keys ont été impactées d'une façon ou d'une autre», a-t-il ajouté.